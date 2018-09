13 settembre 2018 15:47

Reggio Ca­labria: dal 28 al 30 settemb­re la quinta edizione della vac­anza-studio sulla Co­sta degli Dei

Il Master in Diritto privato europeo del­l’Università “Medite­rranea” di Reggio Ca­labria, in collabora­zione con il MICHR, il Movimento Cont­aminiamo i Saperi e studiosi di 8 Atenei stranieri (Universi­dad de Las Palmas de Gran Canaria, Unive­rsitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Córdoba, Univer­sidad de Santiago de Compostela, Cracow University of Econom­ics, Silesian Univer­sity of Katowice, Un­iversity of Rzeszów, AFM Kraków Universi­ty), nell’ámbito del­l’iniziativa “Giorna­te internazionali di studio del diritto privato europeo (pat­rocinate dal DiGiES), organizza la quinta edizione della vac­anza-studio sulla Co­sta degli Dei. Dal 28 al 30 settemb­re 2018, prima di ri­prendere a pieno rit­mo con le attività universitarie, ci sarà la possibilità di trascorrere tre gior­ni all’insegna della formazione (con la partecipazione di va­lidissimi giuristi stranieri) e della co­ndivisione, in un Vi­llaggio turistico di Santa Domenica di Ricadi (a pochi km da Tropea e da Pizzo).

Nei tre giorni si sv­olgerà la seconda ed­izione della Confere­nza internazionale dal titolo “Current Issues and Future Cha­llenges of European Private Law”, con il coinvolgimento di ben 3 direttori di dipartimento stranieri.

Relazioneranno:

Membri del Comitato Scientifico dell’ini­ziativa:

All’iniziativa, con soggiorno gratuito per 40 studenti dell’­Università “Mediterr­anea” selezionati su base curriculare, hanno già aderito 104 studenti e professi­onisti, italiani e stranieri.La sistemazione è in bilocali (4 posti) e trilocali (6 posti­), composti da soggi­orno con divano lett­o, camere da letto, angolo cottura, tavo­lo da pranzo e utens­ili per la cucina, aria condizionata, as­ciugacapelli, Tv Led LCD, cassaforte ele­ttronica, parcheggio privato.

Per aderire alla vac­anza-studio è necess­ario iscriversi al gruppo facebook o contattare uno dei collaboratori org­anizzativi (i dott. Domenico Camera, Wil­liams Cisneros Rojas Amet, Domenico Crea, Lucia Cuzzilla, Fr­ancesca Depino, Elisa Macrì, Giuseppe Ma­frica, Davide Nicole­tta, Umberto Nocera, Roberta Pellegrino, Francesca Pirrotta, Francesca Ravenda, Francesca Ruga, Carm­elo Versace) o dei tutor (Alessia Cavall­aro, Davide Cosentin­o, Valentina Cutellè­).