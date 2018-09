Reggio Calabria: l’Aspic psicologia e l’Associazione Basket in Carrozzina

A Reggio Calabria la stagione sportiva 2018-2019 è stata inaugurata dalla partnership tra l’Aspic psicologia e l’Associazione Sportiva Dilettantistica RC basket in Carrozzina in occasione della XII edizione della giornata nazionale paralimpica

Inaugurata anche per la stagione sportiva 2018-2019 la partnership tra l’Aspic psicologia e per lo Sport Reggio Calabria Italy e la Associazione Sportiva Dilettantistica RC basket in Carrozzina, presenti sul Lungomare della nostra città in occasione della XII edizione della giornata nazionale paralimpica, rendendosi protagonisti in una giornata di sport, integrazione, inclusione e sensibilizzazione. l’Aspic Psicologia e per lo Sport Reggio Calabria – Italy, unica sezione sportiva in Italia, sempre attiva e presente nel territorio a supporto della comunità, delle società sportive ed in primis della squadra e degli atleti. Alle ore 15.00 all’Arena Ciccio Franco dinanzi una folta platea si è svolto l’intervento sull’importanza dell’inclusione sociale dei ragazzi con diversa disabilita’ e del supporto dello psicologo agli atleti ed alla squadra, indipendentemente dall’esistenza o meno della disabilita’. Un momento importante in cui Aspic e Reggio BIC hanno concretizzato il connubio tra sport e psiche:due facce inscindibili della stessa medaglia.