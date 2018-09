Reggio Calabria: atto intimidatorio nei confronti di Giovanni Antonio Fazzolari

8 settembre 2018 19:50

Nuovo atto intimidatorio nei confronti di Giovanni Antonio Fazzolari, dipendente del comune di Siderno

“Ennesimo atto intimidatorio nei confronti di Giovanni Antonio Fazzolari, componente la Rappresentanza sindacale unitaria e rappresentante della sicurezza del comune di Siderno”. Lo riferisce un comunicato del segretario generale Cgil-Funzione pubblica di Reggio-Locri, Francesco Callea. “Il dipendente comunale, per la seconda volta – si aggiunge nella nota – ha subito il danneggiamento della propria autovettura. Tale atto intimidatorio e’ stato portato a conoscenza dell’autorita’ giudiziaria e dei carabinieri affinche’ si possa fare luce, una volta per tutte, sui responsabili dell’atto criminoso posto in essere nei confronti del nostro associato. Anche l’Amministrazione comunale e’ stata informata della vicenda. Nel condannare fermamente il vile atto di violenza perpetrato ai danni del dipendente comunale, esprimiamo la solidarieta’ e vicinanza al collega Fazzolari, con l’auspicio che simili episodi non debbano piu’ verificarsi”.