Reggio Calabria: la comunità di Acciarello si prepara ai festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano

14 settembre 2018 19:17

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano

La comunità parrocchiale di Acciarello si prepara a vivere i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano, da sempre invocati e venerati con grande devozione presso il popoloso quartiere Villese. Le celebrazioni del Triduo in preparazione alla festa avranno inizio Giovedì 20 settembre, con l’apertura dei festeggiamenti, e raggiungeranno il culmine Domenica 23 con la processione dei Santi lungo le vie principali del quartiere.

All’interno del programma religioso si inseriscono anche importanti momenti di fede comunitari: il conferimento del Sacramento della Cresima amministrato da S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Venerdì 21, e nel giorno in cui la Chiesa celebra la Memoria liturgica dei Santi Martiri,il 26 settembre, la S. Messa solenne presieduta da padre Santo Donato,fondatore dei Piccoli fratelli e sorelle dell’Immacolata di Bagnara Calabra. Al ricco programma religioso si aggiunge quello dei festeggiamenti civili,con i vari tornei e la Sagra della Frittola, Sabato 22 settembre, giunta alla VII edizione, allietata dai Parafoné in concerto. Chiuderanno i festeggiamenti i tradizionali fuochi pirotecnici Domenica a mezzanotte.