Reggina: al Granillo riapre la Trubuna Est

17 settembre 2018 17:44

La Reggina 1914, nonostante il numero delle tessere sottoscritte sia di gran lunga inferiore all’obiettivo delle 1000 fissate in sede di lancio della campagna abbonamenti e per venire, comunque, incontro alle richieste dei tifosi, ha deciso la riapertura della Tribuna Est per la stagione 2018/19. Si attende ora, per poter procedere alla distribuzione delle tessere sottoscritte, il parere favorevole delle autorità preposte alle quali è già stata inviata specifica richiesta. Le autorità preposte hanno fissato apposita riunione per il giorno 20 p.v. Seguiranno comunicazioni relative anche alle disposizioni che il club riceverà per la prevendita dei biglietti validi per Reggina-Bisceglie del 22 p.v.