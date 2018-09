Milazzo: la Regione parte civile nel processo contro la Raffineria

8 settembre 2018 17:19

La Regione Siciliana parte civile al processo contro la raffineria di Milazzo, l’on. Pino Galluzzo: “Dal nostro governo promesse mantenute”

La Regione Sicilia sarà parte civile nel processo contro la Raffineria di Milazzo. L’udienza preliminare si terrà il prossimo 12 ottobre presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto davanti al Gup Salvatore Pugliese. I reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Barcellona, guidata da Emanuele Crescenti ed evidenziati dopo le denunce dei comitati locali, sono: gettito pericoloso di cose e disastro colposo, in relazione alle emissioni di gas, vapori e fumo ritenuti responsabili dell’eccezionale diffusione tra la popolazione residente di patologie dell’apparato respiratorio e tumorali.

“Abbiamo il dovere -ha commentato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, – di tutelare la salute dei cittadini, ma anche il diritto di conoscere la verità dei fatti. Abbiamo deciso di costituirci parte civile per difendere la salubrità dell’ambiente, la salute e l’incolumità della popolazione residente”.

“L’impegno del nostro governo regionale sulla questione ambientale nella Valle del Mela e Milazzo è stato chiaro sin dall’inizio della legislatura: andiamo avanti a tutela del territorio e dei cittadini, per la promozione dello sviluppo e della qualità della vita in un’area già pesantemente penalizzata” Ha detto il deputato regionale di “Diventerà Bellissima” Pino Galluzzo, da sempre in prima linea contro l’inquinamento nella Valle del Mela. “Con il presidente Musumeci abbiamo incontrato nei mesi scorsi sindaci e associazioni del comprensorio ed espresso il netto dissenso rispetto a nuovi insediamenti industriali altamente inquinanti. Adesso, in linea con la nostra idea di governo, la scelta di costituire la Regione Siciliana parte civile al processo per disastro colposo contro la raffineria di Milazzo è una nuova importante tappa che prosegue il percorso intrapreso a difesa dell’ambiente e della salute. Un atto concreto, un segnale chiaro, un deciso cambio di passo rispetto al passato”. “Questi temi – conclude il parlamentare – sono al centro del mio impegno politico e personale, oggi come ieri. Lo ribadisco con orgoglio, consapevole che la salvaguardia della salute e della sicurezza del territorio non si barattano per nessuna ragione. La nostra bellissima Sicilia ha bisogno di ben altro, e in questa direzione continueremo a lavorare”.