Milazzo, processo Raffineria. Il Comitato no inceneritore: “Formica da che parte sta?”

28 settembre 2018 17:31

Il comitato no inceneritore del Mela: “Costituire Milazzo parte civile nel processo alla RAM è l’ultima possibilità per dimostrare da che parte sta”

“La Valle del Mela vive in questi giorni un lungo momento emotivo e storico allo stesso tempo. Ieri, 27 settembre, sono quattro anni dall’incendio del serbatoio e il 12 ottobre si celebrerà presso il tribunale di Barcellona il primo, vero, corposo processo contro la Raffineria.

Le persone che in questi anni hanno portato avanti le battaglie per la verità contro il mostro industriale, hanno il dovere di continuare a fare fronte comune, soprattutto in questo momento; per far sentire alle mute e conniventi istituzioni che il cuore della lotta pulsa ed è determinato più che mai.

Nonostante la vergognosa rappresentazione (ormai un’escalation) del sindaco di Milazzo, tirato per la giacca dai sindacati sulla questione Aia e che non si è costituito parte civile in questo processo, se non come ‘privato cittadino.

A lui diciamo che è finito il tempo in cui si poteva permettere di ‘comiziare’ a favore dell’autodeterminazione per poi rinchiudersi nel palazzo sottraendosi a un confronto con le associazioni e i comitati del territorio; è finito il tempo in cui, fa finta di niente da ‘massima autorità sanitaria’ a proposito dell’ultimo incidente nascondendosi dietro un burocratese degno di un comunicato della Raffineria.

Non è più possibile tollerare simili prese in giro. Non è in grado di rappresentare gli interessi dei cittadini in questa lotta, per ignavia e codardia politica. D’altronde cosa ci si può aspettare da chi si nasconde dietro i suoi assessori e ben due Pro Loco, per ricevere contributi dalla Ram per manifestazioni becere che servono solo a mantenere quieta la sua corte sparuta e affatto disinteressata di sostenitori dentro l’aula consiliare.

Non è più tempo di mediazioni. La corda si è spezzata. Prepariamoci a rispondere in maniera forte e determinata”- è quanto dichiara il comitato contro l’inceneritore del Mela.