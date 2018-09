Le regole d’oro per delle pulizie efficaci in ufficio

19 settembre 2018 09:44

Se vi state chiedendo quali sono le strategie da mettere in atto quando si parla di pulizie in ufficio, eccovi alcune regole da tenere a mente

Quando si parla di pulizie non si può fare a meno di pensare all’acquisto di prodotti od accessori che possono rendere più semplice e rapida questa operazione.

Tutto l’occorrente per far sporcare di meno l’ufficio

Come potrete immaginare vi sono delle azioni e dei gesti che, se compiuti quotidianamente, possono aiutare a rendere meno noiose e lunghe le pulizie! Naturalmente, non è solo questione di acquistare tanti prodotti per una pulizia efficace, bensì è pure importante selezionare degli elementi che possono prevenire lo sporco e far diminuire il tempo da trascorrere con una scopa oppure uno strofinaccio in mano. Il primo esempio classico che viene in mente è sicuramente lo zerbino da porre davanti all’ingresso dell’ufficio: in questa maniera, si cercherà di sensibilizzare gli ospiti, facendo loro pulire le scarpe prima ancora di entrare nella stanza.

Va detto, difatti, che spesso gli uffici presentano dei pavimenti pregiati e, quindi, sarebbe veramente un peccato se qualche sbadato lo rovinasse con fango o pietre trasportate sotto la suola della scarpa. Un altro elemento da acquistare ed aggiungere all’ingresso della propria azienda, per fare in modo che le pulizie non si devono fare velocemente ogni giorno, è un pratico portaombrelli: anche questo elemento d’arredo consente di non far creare dello sporco inutile in azienda. Gli ombrelli rimangono fuori dalla porta e non fanno accumulare acqua sporca sul pavimento che, peraltro, potrebbe pure far scivolare gli ospiti.

Quali sono i prodotti che dovete acquistare per una pulizia profonda?

Naturalmente, anche se si acquistano degli elementi d’arredo come quelli che abbiamo citato qui sopra, non si può fare a meno di acquistare una serie di prodotti atti proprio alla pulizia dei diversi ambienti lavorativi. Ad esempio, sarà utile un prodotto per igienizzare il pavimento che potrà variare nel caso in cui vi fosse una pavimentazione in marmo piuttosto che un parquet in legno pregiato.

Se, invece, nel vostro ufficio fosse presente una moquette allora sarà fondamentale selezionare una macchina aspirapolvere studiata appositamente per eliminare gli acari e pulire questo tipo di tessuti. Ricordatevi, difatti, che gli acari sono il peggior nemico per coloro che sono allergici alla polvere? Onde evitare che noi stessi ed i clienti iniziano a starnutire consigliamo di passare l’aspirapolvere a fine giornata, questo perché essendovi dei pc ed altri elementi elettronici la polvere è sempre presente e rischia di essere buttata in giro per la stanza.

Ecco perché è importante tenere pulito il bagno

Un’altra area assai importante da pulire in ufficio è il bagno: in questa stanza dove i batteri si concentrano in quantità elevata è fondamentale utilizzare prodotti che possono igienizzare a fondo non solo il pavimento, ma anche tutte le superfici dei lavandini e quelle del wc. Un altro suggerimento da darvi è sicuramente quello di lavare le mani ogni volta che si entra in questa stanza, mettendo a disposizione degli ospiti anche soluzioni efficaci per asciugare le mani. In questa maniera, oltre a mantenere pulito il bagno non si porteranno dei germi in ufficio, sulle tastiere dei pc e sul mouse. Il rischio più grande, difatti, è proprio quello di sporcare la postazione di lavoro e altri punti dell’ufficio come quello dove è sistemata la stampante o il telefono.

Quindi, guanti, detergenti, aspirapolveri e spugnette vi consentiranno di pulire adeguatamente questo ambiente e, nel caso, anche altre camere dell’azienda e gli oggetti che vi si trovano. Il risultato finale che si potrà ammirare sarà un bagno pulito, brillante e profumato in cui i lavoratori ed i clienti potranno entrare senza alcun timore e soprattutto senza storcere il naso per via dei cattivi odori emanati dai pavimenti o dai cestini dell’immondizia sporchi.