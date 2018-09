Previsioni Meteo, torna il caldo: ecco l’Estate di Settembre, oltre +30°C in Calabria e +35°C in Sicilia tra Giovedì e Venerdì

4 settembre 2018 22:00

Previsioni Meteo, in settimana tornano sole e caldo in tutt’Italia e soprattutto al Centro/Sud: è l’estate di Settembre, temperature in aumento

Previsioni Meteo – Tornano sole e caldo sull’Italia, soprattutto al Centro/Sud dove il clima dei prossimi giorni sarà tipicamente estivo: in settimana le temperature aumenteranno fino a +30°C e oltre in tutte le Regioni centro/meridionali, e in modo particolare sulle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) raggiungeranno i +35°C. Il picco del caldo sarà tra Giovedì 6 e Venerdì 7 Settembre, ma le temperature rimarranno elevate e il clima mite e soleggiato anche nel weekend. Non sarà un’ondata di caldo esagerata o particolarmente anomala, anzi: è la norma d’inizio Settembre con il clima che si mantiene stabile, soleggiato e tipicamente estivo al Centro/Sud, un po’ più incerto e fresco al Nord.