Porti, Bruno Bossio (Pd): “il governo è contro la Calabria”

28 settembre 2018 09:36

“La risposta del Governo alla mia interrogazione in Commissione Trasporti alla Camera, per voce del Sottosegretario alle Infrastrutture Dell’Orco, conferma tutte le nostre preoccupazioni circa il futuro della portualita’ calabrese in particolare per i terminali di Reggio Calabria e Villa San Giovanni”. Lo afferma la deputata dem Enza Bruno Bossio. “Esiste, e ora ne abbiamo avuto la conferma anche in sede istituzionale – prosegue – un preciso disegno ‘gialloverde’ a discapito dei porti di Calabria. L’eventuale legittima richiesta di autonomizzazione di Messina, con la creazione di una nuova Autorita’ portuale, non puo’ e non deve avvenire ‘contro’ il territorio calabrese perche’ a pagarne le conseguenze sarebbero proprio i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni che, sottratti alle attuali competenze dell’Autorita’ portuale di Gioia Tauro, si vedrebbero non solo declassati ma anche esclusi dal progetto Zes perdendo una occasione unica per il proprio rilancio e per lo sviluppo della rispettive aree retroportuali. Nessun incontro istituzionale, nessuna interlocuzione reale con la Regione. Soprattutto un progetto senza alcuna visione. E non risponde neppure alla necessita’ del traffico pendolare perche’, con l’interrogazione abbiamo anche sollevato il problema della scadenza il prossimo 30 settembre del contratto di servizio in essere per il collegamento veloce tra Reggio Calabria e Messina. Anche qui la risposta e’ preoccupante perche’ le rassicurazioni del sottosegretario si scontrano con la realta’ di un contratto che scade tra 3 giorni in assenza di qualsiasi certezza per l’utenza dal prossimo primo Ottobre”. “Continuero’ quindi nelle sedi opportune – conclude Enza Bruno Bossio – a sollevare il problema e chiedero’ che sia l’Autorita’ di Regolamentazione del Trasporto ad occuparsene immediatamente”.