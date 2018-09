Ponte Morandi: Fi, al governo serve una clessidra

25 settembre 2018 17:50

Roma, 25 set. (AdnKronos) – “Regaleremo una clessidra, per spiegare bene il senso del tempo. Il decreto Genova è un continuo rimando: fra una settimana, fra dieci giorni, fra 24 ore. Il governo ha perso il senso del tempo e della dignità”. Lo affermano i parlamentari di Forza Italia eletti in Liguria Roberto Cassinelli, Giorgio Mulè, Roberto Bagnasco e Manuela Gagliardi.

“Conte -ricordano- ha portato dei fogli sul palco a Genova, Toninelli agli sfollati aveva portato il decreto. Eppure scopriamo che mancano ancora le coperture e l’approvazione della Ragioneria di Stato. Serve tempo e Genova di tempo da sprecare non ne ha più”.