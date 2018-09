Reggio Calabria, Ponte Allaro: l’Udicon chiede di voler partecipare ai tavoli

6 settembre 2018 14:11

Reggio Calabria, Ponte Allaro e Sp 23, U.Di.Con.: “Abbiamo chiesto e ribadiamo di voler partecipare ai tavoli”

“Siamo soddisfatti che, quanto meno, ci sia stata l’attenzione che meritava il tratto di strada legato al Ponte Allaro, certo non possiamo essere altrettanto felici per le tempistiche – scrive in una nota il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci – per situazioni di questo tipo servirebbe più tempestività ed il Ponte Allaro, purtroppo, è solo un esempio lampante della condizione in cui versano le strade calabresi. Rimaniamo a disposizione per partecipare ad eventuali tavoli di lavoro, in fondo, come associazione consumatori abbiamo come obiettivo la tutela dei cittadini, per questo riteniamo di dover essere chiamati in causa”.

Le strade calabresi continuano a fare notizia, inutile dire che il tono di voce con le quali vengono incanalate sia negativo. Diverse gli interventi da effettuare su tutta la Calabria, alcuni, naturalmente, più urgenti. Tra questi le tanto chiacchierate strade del Ponte Allaro e della provinciale di Joppolo.

“Stiamo dedicando molto tempo al tema delle strade calabresi – continua sulla stessa linea, il Presidente Regionale U.Di.Con. Calabria Peppino Ruberto – il ponte Allaro è stato un tema scottante, che rischiava di raffreddarsi ed essere dimenticato, fortunatamente non è stato così. Il problema comunque non è risolto, perché per diverse deviazioni i cittadini sono costretti a percorrere un numero di chilometri improponibili – conclude Ruberto – chiediamo di partecipare ai tavoli, anche per ciò che riguarda la Sp 23, la strada provinciale di Joppolo, dove è stata registrata una caduta massi proprio nel percorso delle macchine, riteniamo di dover essere invitati per poter dare il nostro contributo”.