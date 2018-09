Messina, personale di Polizia Penitenziaria ridotto all’osso: turni massacranti e scarsa sicurezza nel carcere di Gazzi

10 settembre 2018 10:10

Carenza di Personale di Polizia Penitenziaria, al carcere di Messina turni massacranti e scarsa sicurezza: il grido di allarme dell’Ugl

E’ un vero e proprio grido d’allarme dell’Ugl in merito alla situazione nel carcere di Gazzi a Messina. La nota del Dirigente Nazionale, Antonio Solano, indirizzata ai vertici dell’amministrazione è inequivocabile: “La segreteria provinciale della Ugl Polizia Penitenziaria di Messina segnala problemi nella gestione dei servizi istituzionali del carcere di Messina che, a quanto pare, potrebbero addirittura indebolire la sicurezza dell’Istituto per l’attuale grave carenza di organico”.

Il dirigente Nazionale Antonio Solano denuncia una situazione allarmante: i poliziotti Penitenziari vengono impiegati in almeno tre posti di servizio facendo doppi turni e costretti ad ore di lavoro straordinario che – va detto – in Sicilia non viene spesso retribuito nei termini previsti dalla legge.

“Spesso- spiega il Dirigente- sembra difficile trovare unità di polizia penitenziaria per impiegarli in turni pomeridiani e/o notturni dove, è noto a tutti, è richiesto un livello di sorveglianza maggiormente elevato. È diventato davvero difficile andare avanti perché, come detto, si stanno seguendo orari lavorativi impossibili e non vengono garantiti neppure i riposi. Ma il problema maggiore riguarda la sicurezza perché in queste condizioni è davvero difficile riuscire ad assicurare il livello ottimale di attenzione– continua Solano – è stata fatta inoltre poco tempo fa una nota unitaria di tutte le organizzazioni sindacali, lamentando ormai l’insostenibile carenza di personale di Polizia Penitenziaria, proclamando lo stato di agitazione, ma senza avere nessun riscontro da parte dell’amministrazione Penitenziaria”.