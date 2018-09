Riapre a Polistena l’asilo nido pubblico distrettuale

4 settembre 2018 16:28

Polistena: pubblicato il bando per le iscrizioni all’asilo nido pubblico

L’Amministrazione Comunale informa i cittadini che è stato pubblicato il bando per le iscrizioni all’asilo nido pubblico distrettuale, che sarà operativo a partire da ottobre presso il plesso scolastico Belà, interamente adeguato e dedicato allo scopo. Nell’ambito del Distretto socio-assistenziale n. 1 che comprende, oltre Polistena, altri dodici comuni del comprensorio, l’asilo di Polistena sarà l’unica struttura pubblica che potrà ospitare n. 30 bambini di età compresa da 0 a 36 mesi. Il servizio, istituito con i fondi del Programma di Azione e Coesione, durerà sino al 30 giugno 2019 e sarà rivolto alle famiglie residenti nei comuni del distretto, le quali comparteciperanno alle spese di mantenimento in ragione della loro capacità economica reddituale, classificata in cinque fasce. E’ stabilita l’esenzione dal pagamento per tutti i nuclei familiari disagiati, collocati in prima fascia con ISEE di valore inferiore a 5.500.

La riapertura dell’asilo nido pubblico che sarà gestito da un operatore economico selezionato secondo le procedure di legge, si associa all’iniziativa dei voucher riproposta per i due nidi privati già accreditati nell’ambito del distretto e attivi dallo scorso anno. Degli avvisi relativi si può prendere visione sul sito del Comune. Le domande per l’asilo potranno pervenire agli uffici del comune capofila entro il 24 settembre. In tema di politiche e servizi sociali, l’Amministrazione Comunale di Polistena rappresenta un’avanguardia per le scelte compiute negli ultimi anni. La carta dei servizi sociali del Distretto con comune capofila Polistena, è stata il primo vademecum informativo realizzato su territorio della regione.

Infine, l’Amministrazione Comunale, come già annunciato, conferma la decisione di non far pagare il servizio mensa nelle scuole dell’infanzia operanti su territorio di Polistena, ai nuclei familiari più svantaggiati. Fondi del bilancio comunale, in questo caso, finanzieranno le esenzioni per tutti i bambini provenienti da famiglie economicamente disagiate con ISEE inferiore al valore 5.000.