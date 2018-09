Piante medicinali e alimentari: a Milazzo 5 giornate di studio per la promozione della ricerca

5 settembre 2018 12:00

Dal 9 al 13 settembre nella splendida cornice di Milazzo, presso l’Hotel Eolian, sarà ospitato il XXVII Congresso del S.I.L.A.E., la Società Italo Latina Americana di Etnomedicina che coinvolge ad oggi anche paesi dell’Asia e dell’Africa.

L’Università di Messina affiancata dallo Spin-Off accademico Science4Life, dal Co.Ri.Bi.A. (Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura) e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “ A. Mirri”, guiderà cinque intense giornate dedicate alla scienza e alla promozione della ricerca finalizzata allo sviluppo dell’uso di piante medicinali e alimentari in diversi paesi del mondo.

Il comitato organizzatore, presieduto dal professore Giacomo Dugo, vanta una commissione scientifica di cui fanno parte il professore Nicola Cicero e la professoressa Giuseppa Di Bella dell’Università di Messina, il professore Luca Rastrelli dell’Università di Salerno, il dott. Vincenzo Ferrantelli e il dott. Santo Caracappa Direttori dell’IZSS. Saranno presenti oltre 180 ricercatori provenineti dal Sud America, Nord Africa ed Europa. Fra i vari interventi previsti in programma si segnalano quello del Prof. Alberto Ritieni dell’Università “Ferdinando II” di Napoli, e quello del professore Laurent Dufossé della Reunion Island University, esperto mondiale in pigmenti naturali ed, in particolare, di carotenoidi. All’evento saranno dedicati due Special Issue, uno su “Natural Product Research”, edito da Francis & Taylor ed uno su “Foods”, edito da MDPI.

I Guest Editor dei due special Issue saranno il Prof. Nicola Cicero dell’Università di Messina ed il Prof. Antonello Santini dell’Università “Federico II” di Napoli.

Durante la manifestazione, giorno 12 settembre alle ore 18.00, si terrà una tavola rotonda sulla Sicurezza alimentare coordinata dal Prof. Giacomo Dugo, già componente del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute.

Ormai da anni SILAE promuove lo sviluppo delle ricerche nei campi dell’antropologia, dell’etnobotanica, dell’etnomedicina, della fitochimica, della farmacologia e della farmacognosia, della chimica degli alimenti e della nutraceutica, del termalismo e della medicina termale e l’applicazione dei risultati di tali studi per contribuire allo sviluppo di diversi settori produttivi. La società internazionale promuove e organizza sia a livello nazionale che internazionale convegni, mostre, eventi, corsi di aggiornamento professionale e attività di formazione tecnica e professionale, favorendo l’interscambio culturale e la formazione tecnico scientifica di docenti, ricercatori e giovani laureati tra l’Italia, l’America Latina e non solo. La comunità scientifica che ne fa parte vive in costante contatto e mantiene rapporti di cooperazione tecnico-scientifica volti alla sviluppo della conoscenza delle piante medicinali e alimentari.