Patti (ME): ha avuto inizio la preparazione per l’Alma Basket

9 settembre 2018 18:58

Ha avuto inizio la preparazione per l’Alma Basket Patti

Ha preso il via la preparazione per l’Alma Basket Patti Ha preso il via la stagione dell’Alma Basket targata 2018/2019. Le atlete, nei giorni scorsi, hanno iniziato la preparazione atletica in vista dell’esordio stagionale nel campionato di Serie B previsto per la metà del mese di ottobre.La guida della squadra è stata affidata, anche in questa stagione, a coach Mara Buzzanca. C’è grande entusiasmo e voglia di fare bene nella seconda stagione in Serie B. «Abbiamo iniziato la preparazione – ha detto coach Mara Buzzanca – per farci trovare pronti per l’esordio in campionato che dovrebbe prendere il via a metà ottobre. Abbiamo un gruppo eterogeneo composto da un buon mix di giovani locali ed atlete più esperte. Sono contenta del gruppo che ho a disposizione in questa stagione. Nella prima settimana di allenamenti si è già vista la voglia di fare bene di tutto il gruppo e lo spirito di sacrificio per cercare di farsi trovare pronte per l’avvio della stagione. In questa fase si sta lavorando principalmente sul piano fisico per poi integrare gradualmente gli aspetti tecnici e tattici».

Al gruppo confermato dello scorso anno si sono già aggregati i nuovi arrivi. Si tratta dell’ala Martina Lombardo, del play Andreana D’Avanzo, del centro Rosalia Romeo, dell’ala Maria Sofia Guerrera e del pivot Mariana Kramer. «Ancora – ha aggiunto coach Mara Buzzanca – mancano dei tasselli al roster fin qui allestito al fine di creare un gruppo che possa essere competitivo nel campionato di Serie B che è composto da squadre molto interessanti e ben attrezzate. L’obiettivo stagionale è disputare un torneo da protagonisti, puntando a far crescere le atlete del settore giovanile che, grazie all’apporto delle giocatrici più esperte, avranno la possibilità di maturare». Nei prossimi giorni saranno ufficializzati il roster completo che disputerà il campionato di Serie B, lo staff tecnico ed il nuovo quadro societario.