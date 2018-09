Fervono i preparativi per l’arrivo del Santo Pontefice in Sicilia. Papa Francesco arriverà a Palermo sabato prossimo e secondo i dati diramati dall’arcivescovo Corredo Lorefice sono attesi in totale 80 mila fedeli da tutta Italia. 500 i pullman che si metteranno in viaggio per raggiungere il pontefice. Parteciperanno inoltre 700 sacerdoti, 250 cantori, 200 seminaristi 4.500 giovani presenti a piazza Politeama e 350 giornalisti accreditati.