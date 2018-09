Palmi: la via la prima stagione della Pallavolo Franco Tigano

1 settembre 2018 10:17

La squadra di Palmi si radunerà nella sede della società insieme allo staff tecnico e medico

Parte ufficialmente oggi, domenica 2 settembre, la prima stagione della Pallavolo Franco Tigano Palmi. La squadra stamattina alle ore 10.30 si radunerà nella sede della società insieme allo staff tecnico e medico. Ad attendere giocatori e tecnici ci sarà il presidente Pino Carbone con tutti i dirigenti della Franco Tigano Palmi. Occasione per conoscersi, per salutarsi e per augurarsi un campionato ricco di soddisfazioni.

Saranno al momento 13 i giocatori disposizione di Antonio Polimeni che comunque si è riservato la possibilità di tesserare un quattrordicesimo elemento. Andropoli, Schipiliti, De Paola, Remo, Saturnino, Raffaele, Martinez, Di Salvo, Agostini, Carbone, Amato, Laganà, Pasciuta in loro c’è entusiasmo e voglia di cominciare, sono già tutti a Palmi, hanno avuto modo prendere possesso degli alloggi, di farsi un giro in città (grazie alla disponibilità di Gianluca Schipilliti nelle vesti di cicerone). Anche tra i dirigenti c’è entusiasmo e voglia di cominciare. Dopo le presentazioni e gli auguri di rito, il gruppo squadra, staff e dirigenti si sposterà in un ristorante del posto per un pranzo sociale di benvenuto. Insomma, i presupposti per divertirsi ci sono tutti. La parola passa da domani al campo. Polimeni ha già programmato per lunedì una doppia seduta di allenamento. Fisica al mattino, tecnica al pomeriggio. Bisogna lavorare sodo, con entusiasmo e divertendosi, elementi che eliminano quasi del tutto la fatica e aiutano a raggiungere obiettivi. Il tecnico sta programmando per tempo una lista di partite amichevoli per tutto il periodo di preparazione. Amichevoli che culmineranno con il Memorial Franco Tigano già in fase avanzata di organizzazione e che presto vedrà stilato il programma completo che certamente vedrà in campo la presenza di squadre di serie A.