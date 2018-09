Reggio Calabria: dopo 16 anni lascia la città Padre Francesco Giofrè

12 settembre 2018 22:42

Reggio Calabria: Padre Francesco Giofrè dopo lunghi anni di permanenza nel capoluogo alla guida della Parrocchia, domenica 16 settembre, celebrerà l’ultima messa nella chiesa che lo ha visto per circa 16 anni, guida spirituale

Dopo la definitiva chiusura del Convento reggino di San Domenico, anche l’ultimo dei Domenicani lascia la città. Padre Francesco Giofrè dopo lunghi anni di permanenza nel capoluogo alla guida della Parrocchia, domenica 16 settembre alle ore 09.30, celebrerà l’ultima messa nella chiesa che lo ha visto per circa 16 anni, guida spirituale della comunità. Amato e benvoluto da tutti. Con la sua partenza, lascia un vuoto incolmabile negli animi della gente che durante tutto questo tempo aveva imparato ad amarlo ed apprezzarlo come sacerdote e per le sue doti umane e caritatevoli. Tra la gente, e vicino alla gente avendo sempre una parola di conforto per tutti e accogliendo nel suo gregge, chiunque volesse farne parte. La presenza dei Frati Domenicani a Reggio Calabria. Risale pressappoco alle fine del 1400; e nel corso dei secoli la loro opera ha caratterizzato vicende ed avvenimenti accaduti. Finisce un’epoca, termina un periodo storico di cui rimarrà traccia soltanto nei libri. Padre Francesco GIOFRE’ andrà a dimorare nella vicina Messina ove ancora resiste un altro avamposto dell’Ordine Domenicano. Pochi chilometri di mare lo divideranno dai suoi amati parrocchiani; ma in talune situazioni di rammarico, tale distanza può sembrare immensa come un oceano. Con animo triste per la sua partenza, i Parrocchiani di San Domenico, giorno 16 pregheranno con Lui, un ultima volta e poi gli rivolgeranno il loro saluto colmo di ringraziamento per la sua amorevole opera sacerdotale. Ma allo stesso tempo, la tristezza lascerà il posto alla gioia. Esultanza nell’accogliere la domenica successiva, il giovane Parroco che avrà il non facile compito di prendere il posto di Padre Francesco, nel cuore dei parrocchiani; Don Tonino Sgrò. La Comunità di San Domenico, si erge a “Vita Nova”, perché la Fede in Dio non si disperde con la partenza di un singolo Sacerdote. Il credo si ripropone continuamente, si rinnova anche attraverso l’arrivo di un altro Parroco. E tutto ciò i fedeli della parrocchia lo sanno bene, perché hanno saputo apprendere gli insegnamenti dell’ultimo dei Padri Domenicani! Hanno saputo ascoltare e comprendere le sue parole. Per questo l’intera Comunità rivolge al sacerdote che va via, queste parole.- Ti salutiamo Padre Francesco; tu non vai via perché sarai presente sempre nei nostri cuori. Al nuovo parroco che arriva i Parrocchiani rivolgono queste parole:- Benvenuto Don Tonino, siamo sicuri che sotto la tua guida spirituale, potremo continuare il nostro cammino religioso e di fede; ed in te, così come è avvenuto con il Prete che ti ha preceduto; troveremo il “sacerdote” ma anche l’Amico.