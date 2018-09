Pa: Bongiorno, approvato ddl concretezza, per renderla più efficiente

13 settembre 2018 19:43

Roma, 13 set, (AdnKronos) – Il Cdm ha approvato il disegno di legge contenente “interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”. Un provvedimento, spiega il ministro per la Pa, Giulia Bongiorno, che “nasce con l’esigenza di dare una effettiva semplificazione alla pa in un’epoca di trasformazione digitale. Da anni se ne parla, ma restano sempre sulla carta”. L’idea, aggiunge, “è quella di lavorare sulle procedure concrete per rendere più efficiente la pubblica amministrazione”.