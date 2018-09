Onu: Conte, confermo impegno Italia, orgoglioso nostro contributo missioni pace

25 settembre 2018 21:56

Roma, 25 set. (AdnKronos) – L’Italia conferma l’impegno in ambito Onu, per un’azione riformatrice che porti a istituzioni più trasparenti e vicine ai cittadini, con un approccio inclusivo ai processi di pace, sviluppo economico e sostenibile. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo all’evento ‘Action for peacekeeping’ a New York. Il presidente del Consiglio ha rivendicato il contributo e il ruolo fondamentale dell’Italia nelle missioni di pace nel mondo e per la stabilità internazionale. “Sono molto orgoglioso”, ha sottolineato Conte.

Il premier ha quindi ricordato che l’Italia è il primo contributore di caschi blu tra i Paesi occidentali e uno dei sostenitori finanziari più generosi per le missioni di pace. Ribadendo il pieno sostegno alle iniziative di riforma del Segretario generale e all’azione di peacekeeping dell’Onu nei vari teatri mondiali, e l’impegno per rendere sempre più efficaci le risposte alle minacce e alle sfide di oggi, consapevoli della necessità di un’azione collettiva e di operazioni di pace sostenibili e multiple, Conte ha sottolineato, inoltre, l’importanza della formazione e della fase di addestramento per le quali l’Italia è presa come modello in tutto il mondo.

Il presidente del Consiglio ha anche proposto un aumento del numero e del ruolo delle donne, la cui azione potrebbe avere un grande significato sul piano sociale e culturale, rafforzando così la fiducia con le popolazioni locali, in particolare con donne e bambini che sono spesso le principali vittime della violenza, sottolineando infine il ruolo cruciale che la gestione dell’impatto ambientale delle missioni delle Nazioni Unite deve svolgere.