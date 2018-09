La Nuova Pallacanestro Messina ingaggia Manuel Caruso

15 settembre 2018 11:40

Manuele Caruso vestirà la maglia della Nuova Pallacanestro Messina, l’atleta, classe 1995, è cresciuto nel settore giovanile della Mia Basket

La Nuova Pallacanestro Messina comunica di aver tesserato l’ala classe 1995 Manuel Caruso. Caruso è cresciuto nel settore giovanile della Mia Basket dove ha disputato tutte le categorie giovanili vincendo con la selezione messinese il Torneo delle Province nel 2007 e all’interno dello stesso la gara del tiro da 3 punti, disputando l’U17 Eccellenza ed esordendo in prima squadra nel 2011/2012 in C Regionale. Rimane alla Mia fino alla stagione 2013/2014, poi un biennio in serie D col Basket School Messina, nel 2017/2018 sempre in serie D con il Castanea.

“Probabilmente sono fra i responsabili della nascita della Nuova Pallacanestro Messina – scherza Manuel – mio padre quando vedeva una partita di basket in tv cambiava canale, ma da quando con mio fratello Michael abbiamo cominciato a praticare questo sport è diventato un vero appassionato. Dopo averci seguito nei nostri campionati giovanili ha proseguito come dirigente anche in altre società, quest’anno ha deciso di creare un nuovo sodalizio – conclude il nuovo giocatore peloritano – e sono sicuro che il progetto porterà i risultati desiderati”.

Manuel Caruso, che vestirà i galloni di capitano della neonata formazione, è il terzo over che va a inserirsi nello scacchiere a disposizione di coach Pizzuto assieme a Gugliotta e Stuppia oltre agli under Coltraro,Migliorato e Paratore.