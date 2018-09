La Nuova Pallacanestro Messina presenta il nuovo logo scelto dai tifosi

22 settembre 2018 17:10

La Nuova Pallacanestro Messina è lieta di presentare il nuovo logo societario che rappresenterà d’ora in poi l’immagine del club peloritano comparendo su tutto l’abbigliamento ufficiale nonché su tutto il materiale di propaganda e comunicazione. La scelta dell’elemento identificativo più importante ha una nascita peculiare, infatti in occasione della prima storica stagione in serie D, è stato indetto un sondaggio fra i follower della pagina Facebook del club per scegliere il logo ufficiale fra quattro proposte, tutte rappresentative dell’idea, del senso, del percorso futuro della Nuova Pallacanestro Messina. La scelta di far votare il logo ufficiale nasce dalla volontà della dirigenza di coinvolgere nel progetto Nuova Pallacanestro Messina quanti più appassionati di basket possibili. Le oltre 500persone che hanno messo “Mi piace” alla pagina si sono espresse scegliendo un logo che come gli altri della rosa proposta porta orgogliosamente i colori di Messina all’interno dello scudo con in aggiunta la figura dinamica di un atleta che compie il gesto più spettacolare del basket, la schiacciata. La Nuova Pallacanestro Messina ringrazia Carmen Previti per l’ideazione e Ciemme Pubblicitàper la realizzazione dello stemma che accompagnerà il team del presidente Carmelo Caruso nel debutto nel prossimo atteso torneo di serie D.