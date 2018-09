A Novi l’unvs pedala per Coppi e la sicurezza

9 settembre 2018 20:30

“Io voglio pedalare sicuro”. All’insegna di questo slogan stata presentata a Novi Ligure dalla sezione dei Veterani dello Sport presieduta da Francesco Melone, la 22a pedalata ciclistica che approderà a Castellania, paese natale di Fsusto Coppi. La manifestazione punta a lanciare, in particolare dopo la scomparsa di Michele Scarponi, Nicky Hayden e Julia Villhemer e di decine di ciclisti sistematicamente investiti dagli automobilisti, il tema della sicurezza per chi pratica la due ruote, e a ricordare le promesse non mantenute di molti comuni di allestire piste ciclabili.