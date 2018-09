8 settembre 2018 21:45

Miss Italia: la calabrese Naomi Rizzo eletta “Miss Miluna”. Agente regionale del concorso: “siamo felicissimi e molto emozionati”

La calabrese Naomi Rizzo e’ stata eletta “Miss Miluna”, uno dei riconoscimenti piu’ prestigiosi che vengono assegnati nell’ambito di Miss Italia, mai attribuito, tra l’altro, ad una calabrese. La ragazza di Mirto Crosia sara’ cosi’ alla finalissima del 17 settembre a Milano insieme all’altra calabrese, Giuliana Panzino. “Siamo felicissimi e molto emozionati”, dice l’agente regionale di Miss Italia, Linda Suriano. “Naomi Rizzo – aggiunge – e’ una ragazza molto elegante e la prestigiosa fascia di Miss Miluna 2018 le calza a pennello. Dopo Maria Francesca Guido, che lo scorso anno e’ stata incoronata Miss Simpatia Interflora, la fascia di Naomi premia il grande lavoro che stiamo facendo in Calabria. Ora grazie a lei ed a Giuliana Panzino, entrambe protagoniste della finalissima del 17 settembre, possiamo sperare che la corona di Miss Italia torni in Calabria”. Naomi Rizzo ha 22 anni ed e’ alta 1,72. Studia Scienze della nutrizione all’Universita’ della Calabria ed e’ diplomata in danza classica e moderna.