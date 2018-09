Musumeci a Messina: “Fondi europei per la messa in sicurezza di scuole e autostrade”

18 settembre 2018 17:48

Il Presidente della Reggio oggi in visita nel messinese: “il 60% degli edifici scolastici in Sicilia non sono a norma”

“Il 60% dell’edilizia scolastica in Sicilia non ancora a norma, in un territorio con alto tasso di sismicita’. Dobbiamo garantire ai nostri ragazzi edifici sicuri e per questo utilizzeremo tutti i fondi europei a nostra disposizione per scuole e autostrade, che piu’ ci preoccupano”. L’ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, oggi in visita a Messina. Il governatore ha per inaugurare i locali dell’istituto scolastico Aristide Gabelli a Spadafora per poi andare presso l’aula consiliare del Comune, dove ha parlato di inquinamento ambientale e rischio idrogeologico insieme ai sindaci di comuni compresi tra Villafranca e Milazzo. “Abbiamo il dovere di stare attenti alle esigenze della popolazione scolastica, i figli del digitale devono coniugare un’autonoma formazione con l’utilizzo degli strumenti tecnologici”.