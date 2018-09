Musica: sold out per Laura Pausini in concento all’Arena di Verona

18 settembre 2018 12:09

Verona, 18 set. (AdnKronos) – Dopo il grande debutto al Circo Massimo in due serate storiche per la musica italiana e il successo del tour che dal Nord al Sud America ha registrato quasi tutti sold out, la cantante italiana più amata nel mondo torna in Italia per una lunga serie di live del suo FATTI SENTIRE ‘ WORLDWIDE TOUR 2018. Laura sarà all’ Arena di Verona con tre imperdibili concerti sold out: il 19, 21 e 22 settembre.

Sul palco insieme a Laura una band di sette musicisti e cinque coristi. Alle chitarre Paolo Carta, direttore musicale dello show, con Nicola Oliva; al pianoforte Fabio Coppini; alle percussioni Ernesto Lopez; alla batteria Carlos Hercules; alle tastiere Andrea Rongioletti; al basso Roberto Gallinelli. Ai cori, cinque voci straordinarie accompagneranno quella di Laura: Gianluigi Fazio, Monica Hill, Roberta Granà, David Blank e Claudia D’Ulisse, già sul palco di Pausini Stadi 2016.

Il tour segue la release mondiale di FATTI SENTIRE, l’ultimo album di inediti di Laura pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo, che contiene anche LA SOLUZIONE, il nuovo singolo in rotazione dal 7 settembre