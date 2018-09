Il dolore di Oliverio per la prematura scomparsa del sindaco di Bivongi Felice Valenti

3 settembre 2018 17:30

Oliverio: “siamo addolorati per la prematura scomparsa del sindaco di Bivongi Felice Valenti”

“Siamo addolorati per la prematura scomparsa del sindaco di Bivongi Felice Valenti”. E’ quanto afferma, in una nota, il Presidente della Regione, Mario Oliverio. “Ci coglie -prosegue- un sentimento di vera commozione e siamo vicini ai suoi familiari e a tutta la comunità. di Bivongi. Con Felice va via infatti un uomo buono, una persona perbene, un amministratore onesto e capace, sempre a servizio della sua comunità, dedito ai problemi e soprattutto alla ricerca di soluzioni. Con Felice Valenti -conclude Oliverio- scompare un dirigente che aveva fatto della mitezza, della passione e della competenza uno stile di vita”.