Monza: Grimoldi (Lega), bene ritorno ragazza trattenuta in Pakistan

20 settembre 2018 14:39

Milano, 20 set. (AdnKronos) – “Sono lieto di sapere che la giovane Menoona Safdar, la ragazza residente in provincia di Monza e trattenuta in Pakistan dal 2017 contro la sua volontà, sia un volo che la sta riportando in Italia”. E’ quanto afferma Paolo Grimoldi, deputato leghista e segretario della Lega Lombarda.

Grimoldi ringrazia il Ministero degli Esteri, e il ministro Enzo Moavero per essere “tempestivamente intervenuti su un caso che ho sollevato io personalmente due giorni fa su segnalazione della giornalista monzese Valentina Rigano’ che con una sua indagine giornalistica ha fatto emergere la vicenda. Ringrazio il sottosegretario agli Esteri, Guglielmo Picchi, con cui ieri mi ero confrontato a riguardo, per essersi attivato immediatamente”.

Secondo il segretario, “questa vicenda finisce bene, ma non dimentichiamoci che Menoona per oltre un anno è rimasta ostaggio in Pakistan della propria famiglia che l’ha privata del passaporto e le ha impedito di fare ritorno in Italia per imporle un matrimonio combinato. Una vicenda che ancora una volta conferma che un certo Islam oltranzista non è integrabile con il nostro modo di vivere”, conclude.