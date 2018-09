Molinaro riconfermato presidente di Coldiretti Calabria

18 settembre 2018 20:24

Pietro Molinaro confermato presidente di Coldiretti Calabria, le congratulazioni di Nicodemo Oliverio, responsabile agricoltura del PD

“Complimenti a Pietro Molinaro per l’avvenuta conferma a Presidente regionale della Coldiretti Calabria. Viene premiato il suo grande impegno e l’instancabile dedizione al settore agricolo calabrese. L’attività finora svolta da Pietro Molinaro è stata di grande importanza al fine di accrescere le peculiarità e la competitività di uno dei settori primari dell’economia calabrese, contribuendo, inoltre, in maniera significativa al sostegno del reddito degli agricoltori di questa terra.

Nell’esprimere a tutta la Coldiretti Calabria i più sentiti ringraziamenti per il meritorio lavoro di rappresentanza che svolge quotidianamente, colgo l’occasione per ricordare le battaglie che abbiamo condotto assieme nel contrasto al caporalato e per dare maggiore dignità agli agrumicoltori, ottenendo che venisse innalzata la percentuale di succo di arancia nelle aranciate. Elemento questo di orgoglio e di grande importanza per il nostro settore.”- è quanto dichiara Nicodemo Oliverio.