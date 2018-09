28 settembre 2018 23:15

A Milazzo si è svolta la presentazione della cerimonia di consegna della bandiera di combattimento a Nave Luigi Rizzo della Marina Militare, in programma il prossimo 8 ottobre nel porto della cittadina messinese

Venerdì 28 settembre, presso la Sala Convegni di Palazzo D’Amico a Milazzo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della cerimonia di consegna della bandiera di combattimento a Nave Luigi RIZZO della Marina Militare, in programma il prossimo 8 ottobre nel porto di Milazzo. La Conferenza stampa è stata presieduta dal Sindaco di Milazzo avv.Giovanni FORMICA è dal Comandante Marittimo Sicilia Ammiraglio di Divisione Nicola de FELICE. Il programma degli eventi, che saranno aperti al pubblico a partire da venerdì 05 ottobre, avrà alcuni eventi principali tra i quali la inaugurazione della mostra storica della Marina militare venerdì 5 ed il concerto della Banda della Marina militare la domenica 7 ottobre alla presenza del capo di stato maggiore della Marina militare ammiraglio di squadra Valter Girardelli. Il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento allo Stato Maggiore della Marina Militare e ai referenti diretti – Marisicilia e la Capitaneria di porto di Milazzo – che hanno avuto un ruolo fondamentale nel curare tutte le fasi organizzative. Un ulteriore ringraziamento é andato all’autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che ha fornito un contributo determinante, e a tutte le associazioni che a vario titolo hanno contribuito all’evento. Un grazie anche alle scuole per la disponibilità che hanno dato e che anche oggi sono presenti con gli alunni dell’istituto nautico Leonardo da Vinci e con un pizzico di orgoglio il Comune di Milazzo. “Con questa serie di eventi, Milazzo rimarrà nella storia, anzi tornerà nella storia perché aveva già ospitato nel 1962 la Cerimonia di consegna della bandiera di combattimento della precedente Unità navale Luigi RIZZO, questo è un onore e motivo di orgoglio non del sindaco ma dell’intera città e dei cittadini tutti” ha dichiarato il Sindaco Formica. “Ricordare il passato per costruire il futuro” è il messaggio lanciato dall’ ammiraglio de Felice “ricordiamo il passato con il centenario dell’ impresa di Premuda – compiuta dall’ eroe della Marina militare Luigi Rizzo – per guardare al futuro rappresentato dalla nuova Fregata Europea MultiMissione dedicata a Luigi Rizzo che, oltre ad essere un esempio della industria italiana, fa parte delle Unità di punta della Marina militare”.