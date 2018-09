Milano: Area C, a ottobre scattano nuove regole per veicoli merci pesanti (2)

25 settembre 2018 19:51

(AdnKronos) – Dal primo gennaio 2019 i residenti disporranno di 40 ingressi gratuiti che avranno validità fino al 30 settembre 2019; successivamente a questa data o terminati i 40 ingressi non potranno più accedere alla Ztl e circolare all’interno di essa.

Un’altra novità riguarda le associazioni di volontariato del settore dell’assistenza socio-sanitaria riconosciute dall’Amministrazione comunale con sede di servizio all’interno di Area C. Qualora si avvalgano per l’espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica di volontari che terminano il turno tra le 23 e le 6 e che utilizzano l’auto, potranno chiedere il rimborso del ticket d’ingresso alla Ztl.

Sempre in conformità con le norme che saranno in vigore dal 21 gennaio 2019, alla partenza di Area B, sarà modificato l’orario di Area C nella giornata feriale del giovedì che verrà esteso alle 19.30 anziché alle 18. Il 21 gennaio 2019 sarà inoltre vietato l’accesso a motoveicoli e ciclomotori a due tempi euro 0 e 1.