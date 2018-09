15 settembre 2018 19:29

Migranti: 10h in valigia, grave tunisino

(A Un tunisino è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Zarzis dopo essere rimasto chiuso in una valigia per oltre 10 ore nel tentativo di imbarcarsi sul traghetto “Carthage” della Ctn in partenza dal porto di Zarzis per Marsiglia. Lo hanno reso la radio Mosaique Fm, precisando che la valigia con dentro il giovane sarebbe stata poi caricata nel bagagliaio di un’auto imbarcatasi sul traghetto per Marsiglia.