Migranti, Civati a Riace incontra il sindaco: “visitare questo borgo fa cadere propaganda”

4 settembre 2018 19:13

“Tutta la classe politica dovrebbe fare visita a Riace, perché attraversando le vie di questo borgo si capiscono molte cose, e si toglie un po’ di livore e di propaganda. È una comunità di persone che si ritrova, senza dover aggiungere molte parole. Ed è un esempio da considerare, perché dimostra che l’accoglienza si può fare bene”. Lo afferma Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, incontrando il sindaco di Riace Mimmo Lucano.

“Da Riace – aggiunge Civati – partiamo con il racconto di alcuni luoghi in cui i cittadini e gli amministratori portano avanti questi valori. Un messaggio semplice da salvaguardare. Ed è un impegno per sbloccare i fondi del ministero dell’Interno e per sostenere la raccolta fondi“.