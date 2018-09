Migranti: 6 degli 8 della nave Diciotti lasciano casa accoglienza Milano (2)

13 settembre 2018 21:24

(AdnKronos) – Gli operatori della cooperativa riferiscono che “gli ospiti che hanno poi scelto di abbandonare il centro avevano manifestato nei giorni successivi al loro arrivo a Milano il desiderio di raggiungere i propri parenti in Germania e si erano dimostrati determinati a perseguire il loro progetto nonostante fossero stati informati dei rischi cui sarebbero andati incontro”.

Agli operatori, puntualizza ancora la caritas Ambrosiana, “risulta che tutti gli otto migranti giunti dalla Diciotti erano stati identificati dalla questura di Messina, luogo del loro primo approdo, quando erano ancora a bordo della nave della marina militare. Ciò quindi consentirebbe alla autorità di frontiera di rimpatriarli in Italia, in virtù dell’accordo di Dublino, compromettendo il loro progetto”.

Gli otto, 4 uomini e 4 donne, erano giunti venerdì 31 agosto a Milano dal centro ‘Mondo Migliore’ di Rocca di Papa dove avevano ricevuto una prima accoglienza dopo essere sbarcati a Catania.