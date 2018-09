Meteo: Coldiretti Lombardia, estate da record a Milano boom notti tropicali

22 settembre 2018 18:24

Milano, 22 set. (AdnKronos) – L’estate 2018 sarà ricordata in Lombardia tra le più ‘bollenti’ degli ultimi anni, con temperature che hanno raggiunto picchi record e un boom di notti ‘tropicali’ a Milano. Lo sostiene la Coldiretti regionale che ha condotto elaborazioni sulla base dei dati Arpa in occasione dell’arrivo dell’autunno, il cui inizio è atteso per domani, con l’equinozio: “Nelle prime tre settimane di settembre -spiega Coldiretti- la media delle temperature massime registrate in Lombardia ha raggiunto i 28,6 gradi contro i 24,5 dello stesso periodo dell’anno scorso, con un incremento di oltre 4 gradi”.

Nel settembre 2017 “nei primi 20 giorni del mese, la temperatura massima ha superato i 25 gradi solo 7 volte, mentre nel 2018 è accaduto in 18 occasioni”. In Italia, “dal punto di vista climatologico, l’estate appena trascorsa si è classificata al quinto posto tra le più calde dal 1800 con temperature di ben 1,74 gradi superiori alla media storica”, sottolinea Coldiretti.

Le elaborazioni, condotte su rilevazioni Isac Cnr, evidenziano come si sia trattato di una “estate pazza” in cui, nonostante il caldo, sono cadute il 56% di precipitazioni in più rispetto alla media: “Nelle campagne italiane si contano oltre mezzo miliardo di danni in agricoltura dall’inizio dell’anno per le anomalie climatiche che hanno decimato i raccolti, distrutto coltivazioni, abbattuto alberi e allagato aziende, ma anche provocato frane, smottamenti e alluvioni”.