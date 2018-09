Meteo: nella prima domenica di settembre al Sud resiste l’estate

2 settembre 2018 15:36

Meteo: imperversa il maltempo al Centro/Nord, altri forti temporali nelle prossime ore. Al Sud è ancora estate

E’ una Domenica di Maltempo autunnale su gran parte d’Italia, dalla Campania in su’ dove già ieri si erano verificati tanti fenomeni estremi e le temperature avevano iniziato un netto calo termico che oggi è ancor più sensibile. Sulle Alpi la neve è scesa fino ai mille metri di altitudine e nel cuore della pianura Padana oggi abbiamo temperature che nelle ore centrali della giornata fanno fatica a superare i +17/+18°C. Anche al Centro Italia imperversa il maltempo, e nel pomeriggio/sera avremo altri intensi nubifragi in modo particolare nelle Regioni Adriatiche. In realtà anche al Sud oggi pomeriggio ci sarà qualche forte temporale, non solo in Campania ma anche nella Puglia centro/settentrionale e nella Sicilia orientale, ma nel meridione più che “perturbazione autunnale” sarà soltanto una veloce rinfrescata a cui seguirà l’immediato ritorno di condizioni meteorologiche tipicamente estive. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: