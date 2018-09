Maltempo, l’Uragano sullo Jonio si allontana verso la Grecia e lascia una scia di distruzione sulle coste della Sicilia orientale [FOTO e VIDEO]

29 settembre 2018 12:00

Maltempo, l’Uragano Mediterraneo “Zorbas” si allontana dall’Italia e minaccia una catastrofe in Grecia ma ha lasciato una scia di gravi danni sulle coste orientali della Sicilia: tutte le immagini

Un disastro peggiore rispetto ad ogni previsione. Il maltempo provocato nelle ultime ore dall’Uragano “Zorbas” che ha lambito l’Italia posizionato sul mar Jonio ha devastato i litorali della Sicilia orientale con furiose mareggiate dalla provincia di Messina a quella di Ragusa. Gravissimi i danni per la furia delle onde, in alcuni casi alte 6-7 metri, che hanno invaso l’entroterra, le strade e addirittura le case di molti borghi marinari (vedi Marzamemi). Da Stazzo (Catania) le immagini più drammatiche con imbarcazioni distrutte al porto. Il vento in Sicilia non ha superato i 60–70km/h, ma al largo nello Jonio soffiava ad oltre 150km/h e questo ha generato onde altissime che si sono abbattute sulle coste con grande violenza tra ieri pomeriggio e stamattina.

Anche in Calabria, Basilicata e Puglia il mare è stato molto grosso con mareggiate, ma fortunatamente meno gravi rispetto a quelle che hanno devastato la Sicilia orientale. Adesso l’Uragano si sta abbattendo sulla Grecia dove imperverserà per tutto il weekend con piogge alluvionali, venti impetuosi e mare in tempesta. Ecco, intanto, le più drammatiche immagini del disastro siciliano:

