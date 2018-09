Allerta Meteo “Uragano Mediterraneo”: precipitazioni estreme fino a sabato 22 settembre al Sud

19 settembre 2018 19:31

Allerta Meteo: il Medicane produrrà intense e prolungate precipitazioni convettive: 200-300 mm probabili su parti della Sardegna e localmente oltre 100 mm in Sicilia e Corsica nelle prossime 48-72 ore

Il sempre più probabile Medicane del Tirreno porterà precipitazioni estreme su gran parte dell’area interessata. Il sistema quasi stazionario, il mare molto caldo e un persistente campo del vento sono tutti fattori molto favorevoli per la minaccia di piogge torrenziali prolungate e stabili. I modelli sono ampiamente d’accordo sulla formazione dell’”Uragano Mediterraneo” in questi giorni, per il quale Estofex ha emesso un’allerta meteo.

Il Medicane produrrà intense e prolungate precipitazioni convettive su parti del Mar Tirreno. La loro esatta distribuzione dipenderà dalla posizione, dal percorso e dall’intensità specifici del sistema, tuttavia i modelli concordano ampiamente sulla possibilità che le precipitazioni complessive più alte vengano registrate sul Tirreno occidentale, l’est della Sardegna e la Corsica meridionale. Inoltre, i modelli registrano anche forti precipitazioni orografiche: i venti da sud lungo la costa della Sicilia e in particolare i venti da est lungo la costa della Sardegna e della Corsica meridionale porteranno aria molto calda e umida lungo le zone costiere più elevate e produrranno ulteriori precipitazioni orografiche.

In totale, possiamo parlare di 200-300 mm probabili su parti della Sardegna e localmente oltre 100 mm in Sicilia e Corsica nelle prossime 48-72 ore. Attese anche alluvioni localizzate. In particolare, sulle aree dove le piogge torrenziali convettive saranno aggravate dalle influenze orografiche, in poco tempo potrebbero cadere quantità molto alte di pioggia, aumentando fortemente la minaccia di alluvioni lampo.

Tale minaccia sarà molto accentuata nelle aree dove si verificano piogge torrenziali persistenti, in particolare dove avvengono acquazzoni brevi ma molto intensi. È una situazione potenzialmente pericolosa nelle aree di montagna, sulle aree costiere della Sardegna e in parti della Corsica e dell’Italia meridionale.

MeteoWeb continuerà a monitorare gli sviluppi di questa situazione e a pubblicare aggiornamenti. Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Beatrice Raso