Aggredito un dipendente della MessinaServizi, acquisite le immagini delle telecamere: la Digos sulle tracce dei due aggressori

11 settembre 2018 13:11

Dura condanna di Ugl Messina: “Gesto intollerabile”

La Digos ha già acquisito i filmati prodotti dal sistema interno di videosorveglianza e sarebbe sulle tracce dei due aggressori che domenica pomeriggio hanno brutalmente picchiato un dipendente della MessinaServizi presso l’autoparco di Via Salandra. L’operatore ha riportato lesioni giudicabili guaribili entro cinque giorni. Sull’episodio interviene anche l’Ugl Messina che chiede che i due malviventi vengano presto assicurati alla giustizia e che siano comminate loro pene severissime: “Condanniamo fermamente il gesto di violenza compiuto all’autoparco di via Salandra ai danni di un operatore di guardia di MessinaServizi“- dichiarano da Antonino Sciotto e Mario Scarlata, rispettivamente segretario provinciale dell’Ugl Messina e segretario provinciale della Federazione Ugl “Igiene Ambientale”. “Anche oggi – affermano Sciotto e Scarlata – grazie al comportamento intollerabile di alcuni è tutta la città a pagarne le conseguenze in termini di immagine. Da quanto apprendiamo, sembrerebbe che alcuni utenti, non contenti della disposizione dei cassonetti per le vie del centro, invece di recarsi alla sede del quartiere o al Comune per esporne i motivi, si sarebbero recati presso l’autocentro di via Salandra per “accelerare” i tempi attraverso metodi arroganti, con i quali parte della cittadinanza si è purtroppo abituata a convivere”. “Questa segreteria – afferma in particolare Scarlata – non si esime dal chiedere alla cittadinanza, come noi disgustata da tali gesti, di supportare concretamente l’attività svolta dagli operatori della MessinaServizi, attraverso una sempre crescente raccolta differenziata dei materiali selezionati e correttamente smistati ai consorzi di recupero. Ed è proprio questo l’obiettivo con cui l’azienda è impegnata a confrontarsi”. Contemporaneamente, l’Ugl chiede che “vengano fornite dettagliate informazioni sui canali di recupero, attraverso martellanti campagne di comunicazione che potrebbero far desistere parecchi utenti dal nascondersi dietro il paravento di parole secondo cui i materiali differenziati verrebbero raccolti e trattati insieme all’indifferenziato, vanificando gli sforzi dei cittadini”.

“Ci piace sapere – aggiungono ancora Sciotto e Scarlata – che gli utenti che questa estate si sono recati presso i centri di raccolta comunale e le isole ecologiche sono cresciuti numericamente rispetto agli scorsi anni, così come è cresciuto il tasso medio di raccolta differenziata (non a caso lo scempio al quale eravamo abituati transitando per le SS 113 e 114 è quasi sparito); ci piace sapere che l’azienda ha intenzione di avviare un call center ancora più efficiente di quello già operante per il ritiro gratuito dei suppellettili ed auspichiamo che ci sia una sempre maggiore collaborazione tra gli stakeholders, per poter affrontare la situazione come accade in altre città, dove differenziare non è un problema ma un vanto e una risorsa da difendere”.