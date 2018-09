Messina: arrestato 53enne per violazione degli obblighi di assistenza familiare

27 settembre 2018 13:44

Arrestato dai Carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva 53enne per violazione degli obblighi di assistenza familiare

I Carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva, nella serata di ieri, hanno arrestato L.R.O. 53enne di Casalvecchio Siculo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina. L’uomo, riconosciuto colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commesso in Roccalumera a partire dall’anno 2005, dovrà espiare una pena di 6 mesi di reclusione da scontare presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare. A suo carico è stata anche irrogata la pena pecuniaria di euro 800,00 di multa.