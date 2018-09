Messina, tornano Le Vie dei Tesori: alla scoperta di ville nascoste, musei e giardini segreti

8 settembre 2018 15:31

A Messina ritornano Le Vie dei Tesori: tre weekend per scoprire la città, trenta luoghi a 1 euro

L’anno scorso è stato un progetto pilota: estendere a quattro città siciliane, la meravigliosa ricchezza de Le Vie dei Tesori, il Festival che da dodici anni apre e racconta decine e decine di siti inediti a Palermo, trasformando la città in un unico museo diffuso, visitabile con un unico coupon. Messina, Caltanissetta, Siracusa, Agrigento hanno tutte risposto in maniera straordinaria. Proprio Messina, in due weekend, registrò un vero boom di visite: 11288 ingressi, con punte di 1515 visitatori per il Forte San Salvatore con la Madonnina affacciata sul porto, 1196 al Sacrario Cristo Re e alla Torre Ottagona 1196. Quest’anno si replica, e il Festival arriva in tutta la Sicilia con tappe anche Trapani, Ragusa, Modica, Scicli, tutte nei weekend tra il 14 e il 30 settembre; poi i tradizionali 5 weekend a Palermo (dal 5 ottobre al 4 novembre) e infine Catania (dal 19 ottobre al 4 novembre). E un nuovo progetto-pilota, stavolta in Nord Italia. Messina vara quindi la nuova edizione e si prepara a bissare il successo: aumenta il numero dei luoghi – che arrivano a trenta – aggiunge siti inediti e passeggiate a tema. La nuova edizione de Le Vie dei Tesori a Messina verrà presentata martedì (11 settembre) alle 11 al MuMe – Museo regionale (viale della Libertà 465).