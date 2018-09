Messina, Valvieri: “Agenzia per il risanamento opportunità per l’intera città”

4 settembre 2018 10:49

Il presidente de Le Vetrine di via Garibaldi: “dispiaciuto per l’ostruzionismo messo in atto dal Consiglio comunale. Credo che questa amministrazione abbia i requisiti e le qualità per migliorare la città di Messina ed è necessario dargliene la possibilità”

Il presidente dell’associazione Le Vetrine di via Garibaldi ritiene opportuno intervenire in merito alla questione del risanamento delle zone più degradate di Messina, cavallo di battaglia dell’attuale amministrazione.

“L’Agenzia per il risanamento rappresenta un’opportunità unica per la nostra città. La crescita della tredicesima città d’Italia non può non passare attraverso il riscatto sociale ed economico di un’intera comunità“, afferma Valvieri.

“Permettere ai meno abbienti, agli ultimi, a chi è nato nelle baracche e non ha mai avuto la possibilità di costruire una vita migliore di ritrovare una dignità come persona, è un passo necessario da sfruttare come volano per lo sviluppo della città”, aggiunge il presidente dell’associazione Le Vetrine di via Garibaldi.

“Attraverso il risanamento della città si può configurare una crescita economica a medio lungo termine; un aumento del lavoro non circoscritto al solo settore edilizio. La lungimiranza di una scelta simile, che questa città attende da ormai 70 anni, può portare con sé ricadute economiche importanti anche nel settore del commercio e, perché no, anche per la via Garibaldi“, sostiene Lillo Valvieri.

Valvieri intende sottolineare come l’endorsement nei confronti della battaglia intrapresa dal sindaco Cateno De Luca prescinda da logiche politiche e si espliciti per mero amore nei confronti della città: “Sono sinceramente dispiaciuto per l’ostruzionismo messo in atto dal Consiglio comunale. Credo che questa amministrazione abbia i requisiti e le qualità per migliorare la città di Messina ed è necessario dargliene la possibilità“.

“Per le istanze presentate dalla nostra associazione dobbiamo rilevare un atteggiamento positivo da parte degli interlocutori della giunta, che hanno già risposto presente con interventi concreti come scerbatura e disinfestazione della via Garibaldi. Piccoli passi che lasciano ben sperare – conclude Valvieri – affinché le nostre proposte possano trovare accoglimento nel più breve tempo possibile”.