Bye Bye tram a Messina, l’annuncio di De Luca: “entro giugno lo eliminiamo”

15 settembre 2018 14:36

Il sindaco di Messina annuncia l’arrivo di un nuovo Piano di Trasporto Urbano e rilancia: “Entro giugno 2019 eliminiamo il tram”

Il sindaco di Messina rilancia uno dei tormentoni che hanno accompagnato tutta la sua campagna elettorale: l’eliminazione del tram dalla città. E stavolta, da sindaco, De Luca sembra fa sul serio e annuncia un nuovo piano di trasporto urbano per la città: “Stamane– scrive il sindaco sulla sua pagina fb– nella sala giunta di Palazzo alla presenza dei vertici e del tecnici atm, nonché dell’esperto ing. Russo, del sindaco, del vicesindaco, del comandante Crisafulli per il corpo della Polizia Municipale, si è tenuta una riunione operativa al fine di definire gli ultimi dettagli relativi al varo del nuovo piano linee bus cittadini. Tale piano è stato illustrato nel dettaglio dall’ing. Russo attraverso una analisi della frequenza e dei problemi operativi e di messa in funzione. Si è condivisa l’opportunità di convocare un tavolo informativo con i capigruppo consiliari ed i presidenti delle circoscrizioni“. De Luca, in attesa della presentazione in conferenza stampa del nuovo Piano, ha inoltre scritto: “il nuovo piano ci porterà entro giugno 2019 all’eliminazione del tram”.