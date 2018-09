Terza Circoscrizione Messina: il consiglio approva il regolamento per gli impianti sportivi e dell’albo delle associazioni

11 settembre 2018 16:38

Messina, il consiglio della Terza Circoscrizione approva le due delibere del consigliere Cacciotto

In data odierna il Consiglio della Terza Circoscrizione ha approvato due importanti delibere:

Regolamento utilizzo e gestione impianti sportivi comunali; Albo delle Associazioni.

Promotore delle due delibere il consigliere Alessandro Cacciotto. Un importante risultato quello descritto dal consigliere, che incassa il consenso di tutti i consiglieri in aula:

“ Ringrazio innanzitutto i colleghi consiglieri che sia in Commissione sia in Consiglio hanno all’unanimità condiviso le mie proposte deliberative. Al di la dei colori politici considero importante il risultato con una nota stonata ma che va certamente raccontata per completezza espositiva: sia in Commissione, sia in Consiglio nessun apporto in termini di contenuti è stato dato dal Presidente Cucè e ciò non può che dispiacere. Di converso grande impegno ed entusiasmo di tutti i colleghi. Il Regolamento sull’utilizzo degli impianti sportivi è fondamentale; soprattutto in questo periodo storico in cui regna tanta confusione, noi offriamo all’Amministrazione una nostra proposta. L’Albo delle Associazioni mira invece a creare un rapporto stabile, di collaborazione tra Associazioni e Circoscrizione.

“Nei prossimi giorni, dichiara Cacciotto, presenterò una proposta per una giornata di screening gratuito che dia la possibilità ai cittadini, attraverso l’ausilio gratuito di professionisti, di sottoporsi a visite mediche gratuite come ad esempio il controllo dell’udito. Il Consiglio della Terza Circoscrizione è fatto di atti deliberativi, proposte che vanno pensate, elaborate, messe nero su bianco e votate. Forse a qualcuno questo passaggio sfugge“.