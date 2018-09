Messina, nasce SciPo: l’assistente personale per gli studenti di Scienze Politiche e Giuridiche

15 settembre 2018 17:19

Nasce SciPo: l’assistente personale per gli studenti di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina

Semplificare la vita Universitaria! Su questo proposito si basa la nascita di SciPo, l’assistente personale per gli studenti di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina creato dalle Associazioni Universitarie Fare Per Cambiare e Orione! SciPo è un bot Telegram di facilissimo utilizzo, basta infatti installare l’app di messaggistica Telegram e cercare dalla barra di ricerca in alto “SciPoBot”, cliccare sul risultato ed avviare la chat cliccando START! In alternativa si può avviare SciPo cliccando su questo link. Una volta avviato SciPo sarà a completa disposizione dello studente, dalla tabella in basso sarà possibile selezionare 9 domande da poter porre a SciPo:

Date degli Appelli

Calendario delle Lezioni

Mail dei Docenti

Giorni ed orari del ricevimento Docenti

Pagamento delle tasse Universitarie

Modalità di Iscrizione

Programma di Studi

Contatti dei Rappresentanti degli Studenti

Iniziative in programma.

A tutte queste domande SciPo risponderà in maniera immediata e soddisfacente, permettendo a tutti gli studenti di avere le risposte di cui hanno bisogno in maniera diretta ed immediata, eliminando i tempi di attesa dello scambio di informazioni tra colleghi che, per via dell’intensità della vita universitaria, risultano spesso lunghi e dai contenuti confusionari. Ma SciPo NON E’ SOLO QUESTO, SciPo aggiornerà direttamente tutti gli studenti circa le novità, gli avvisi e le iniziative riguardanti il Dipartimento (seminari e bandi compresi) in maniera chiara, rendendo così semplice rimanere aggiornati circa ciò che accade all’interno della Facoltà. SciPo è per gli studenti e cresce con gli studenti! Tramite il pulsante “Ho sbagliato qualcosa o posso migliorare?” sarà infatti possibile suggerire dei miglioramenti che verranno velocemente integrati. SciPo è il primo passo concreto nella creazione di Assistenti virtuali in ogni dipartimento UniMe, assistenti che vogliono accompagnare lo studente nella vita quotidiana del Dipartimento, evitando la confusione e la fatica nel reperire informazioni ed aggiornamenti che complicano la vita universitaria.

Dall’immediatezza delle informazione e delle novità passa il vivere bene il Dipartimento Universitario, e vivere bene il Dipartimento Universitario vuol dire affrontare il proprio percorso con maggior serenità e successo, garantendo cosi una formazione efficace e brillante!