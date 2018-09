Messina protagonista al Salone del Gusto di Torino: l’azienda Giardini d’Amore ambasciatrice della cultura del “buon bere”

17 settembre 2018 17:28

L’azienda di Messina “Giardini d’Amore-Liquori” rappresenterà la Sicilia al Salone del Gusto di Torino nel nuovo “Punto Mixology”. Tra le grandi novità di questa edizione, un vero e proprio cocktail bar in cui celebrare la cultura del “buon bere” miscelando le eccellenze provenienti da 5 Regioni italiane

Manca pochissimo all’inizio della XII Edizione di “Terra Madre – Salone del Gusto” che avrà luogo a Torino dal 20 al 24 settembre. Grande novità di quest’anno sarà il Punto Mixology “Cocktail internazionali, materie prime regionali” realizzato in collaborazione con I Maestri del Cocktail: l’occasione giusta per provare grandi innovazioni e splendidi classici in chiave regionale.

Per la prima volta dalla sua nascita, infatti, la cultura del “buon bere” entra a pieno diritto tra i protagonisti di una delle più importanti manifestazioni enogastronomiche del mondo. Sono 5 le Regioni selezionate per rappresentare le eccellenze italiane nel campo della mixology: Sicilia, Piemonte, Veneto, Toscana e Campania. Ognuna di esse sarà rappresentata da liquori, spirits e materie prime fresche che possano identificare il territorio raccontando, in un cocktail, le unicità e le qualità di ogni singola Regione.

A rappresentare la Sicilia, è stata scelta l’azienda messinese Giardini d’Amore® – Liquori, creatrice del primo brand di liquori artigianali di alta fascia che, a tre anni dal lancio, è già presente nella più alta ristorazione e miscelazione italiana. Un brand ideato da tre giovani imprenditori che perseguono l’obiettivo di portare, nella liquoristica italiana, la ricerca della qualità, la promozione e salvaguardia dei prodotti del territorio e la più autentica artigianalità e tradizione italiana, con un gusto contemporaneo ed elegante.

La drink list è composta da 5 cocktail, uno per Regione, più 2 special drinks.

Ben due, saranno quelli dedicati alla Sicilia:

“Giardino – Il nostro Collins” , un long drink con vodka, liquore di limone Giardini d’Amore, liquore di finocchietto selvatico Giardini d’Amore, succo di limone di Sicilia, gassosa Lurisia

, un long drink con vodka, liquore di limone Giardini d’Amore, liquore di finocchietto selvatico Giardini d’Amore, succo di limone di Sicilia, gassosa Lurisia “Punchotto – Il nostro Punch”, un punch ispirato dal nuovo Presidio Slow Food Clairin (il rum agricolo di Haiti) con Clairin, per l’appunto, liquore di limone Giardini d’Amore, liquore di cannella Giardini d’Amore, succo di limone, zucchero e fettina di pompelmo

Per Giuseppe Piccolo, uno dei fondatori di Giardini d’Amore® – Liquori “essere stati scelti per rappresentare l’eccellenza della liquoristica siciliana al Salone del Gusto è per noi motivo di grande orgoglio. Un orgoglio che per me, oltre che professionale, è anche personale, dal momento che molte delle materie prime utilizzate per produrre i nostri liquori, provengono dalla mia azienda agricola. Sin dall’inizio abbiamo puntato sulla qualità e poter rappresentare oggi a Torino la Sicilia è per noi un meraviglioso riconoscimento del nostro quotidiano impegno per la promozione e salvaguardia dei prodotti siciliani e dell’artigianalità italiana “.