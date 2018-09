Risanamento Messina, alloggi occupati abusivamente. De Luca: “Questa è una guerra senza frontiere”

17 settembre 2018 20:57

Occupati gli alloggi destinati alle 6 famiglie baraccate di Camaro, il sindaco di Messina: “È una guerra senza frontiere, domani procederemo allo sgombero”

“Questa è una guerra senza frontiere”-conclude così il sindaco di Messina il video messaggio su fb in cui racconta alla città gli ultimi aggiornamenti in merito alla maxi operazione di sbaraccamento della città . Quest’oggi le sei famiglie di via Cacciola a Camaro, residenti in baracche inagibili, non sono state trasferite nei nuovi alloggi perché le case loro assegnate sono già state occupate abusivamente. Al momento inoltre alcuni alloggi, precisamente 50 a Camaro Sottomontagna e 46 all’Annunziata, sono ancora senza acqua e luce. Per questo il 24 settembre, alle ore 10, nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca De Luca ha organizzato una conferenza dei servizi alla quale prenderanno parte i rappresentanti dell’IACP di Messina, di Enel, Telecom, Italgas, Amam e dei dipartimenti Lavori Pubblici e Edilizia Privata. Sempre il 24 settembre De Luca conta di avere definita la graduatoria delle famiglie che hanno diritto agli alloggi, che al momento non è pronta. Intanto alle sei famiglie di via Cacciola, promette il sindaco, entro domani verranno assegnati gli alloggi provvisori che gli spettano, in attesa che sia definita la graduatoria e che tutte le abitazioni, che complessivamente sono destinate a 96 famiglie, siano fornite dei relativi allacci. De Luca domani procederà allo sgombero delle famiglie che hanno occupato abusivamente gli alloggi destinati al risanamento.