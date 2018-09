Pulizie di Primavera a Messina: parte il servizio di raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti

6 settembre 2018 13:01

Pulizie di Primavera a Messina, previste limitazioni alla viabilità per collocazione dei cassoni scarrabili

Nell’ambito del servizio di raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti (elettrodomestici, arredi, suppellettili, sfalci di potatura) sabato 8, nella fascia oraria 0-18, sarà istituito il divieto di sosta, per metri 15 per la collocazione di cassoni scarrabili che saranno utilizzati per l’esecuzione del servizio denominato “Pulizie di Primavera”. I punti di raccolta a Messina saranno: nella II circoscrizione, villaggio Minissale c/o Monastero; nella IV a Largo Seggiola e nella VI in via I Palazzo, villaggio Torre Faro.