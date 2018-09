Messina, rifiuti ingombranti: prosegue la campagna straordinaria e gratuita, raccolte oltre 500 tonnellate di materiale [INFO UTILI]

21 settembre 2018 15:21

Prosegue il servizio di raccolta straordinario di rifiuti ingombranti a Messina, raccolte 530 tonnellate di ingombranti, ferro, legno e RAEE

Secondo il cronoprogramma stabilito dal presidente di MessinaServizi Bene Comune, Giuseppe Lombardo, prosegue domani, sabato 22, il servizio di raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti e suppellettili avviato dalla società a fine agosto. I punti di raccolta saranno nella II circoscrizione, nei pressi dell’asilo comunale al villaggio CEP; nel IV quartiere, a largo Seggiola; e per la VI municipalità, in via I Palazzo a Torre Faro. Pertanto, nelle suddette aree sarà vietata la sosta per una lunghezza di 15 metri, nella fascia oraria 0-18, per consentire la collocazione dei cassoni scarrabili necessari al conferimento di tali materiali. “Questa campagna del pari e dispari, così denominata in quanto vengono alternati nella raccolta di ingombranti e suppellettili i quartieri pari con quelli dispari, – ha dichiarato il presidente Lombardo, unitamente al CDA di MessinaServizi – sta consentendo di avere meno abbandoni sulle strade e più raccolta nei punti programmati. La media di raccolta di ogni fine settimana è tra le otto e le dieci tonnellate di materiali”. Tale cronoprogramma proseguirà anche nelle prossime settimane, poiché i risultati in città sono più che positivi. Nel mese di agosto, presso le isole ecologiche e le isole volanti sono state raccolte infatti 530 tonnellate di ingombranti, ferro, legno e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), con una media di 17 tonnellate al giorno.